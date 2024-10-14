Mustafa Sarıgül'den Nobel Ödülüne İtiraz: 'Acemoğlu'nu Tebrik Ederim Ancak...'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte layık görülen Daron Acemoğlu'nu tebrik etti. Esprili bir dille eleştiride bulunan Sarıgül, "Mutlaka Mehmet Şimşek'e verilmesi lazım" dedi.

'ŞİMŞEK BAKANIMIZA VERİLMELİYDİ'

X hesabından "Daron Acemoğlu yürekten tebrik ederim. Aslında Nobel’i Mehmet Şimşek Bakanımızın alması gerekirdi" notuyla video yayımlayan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Nobel Barış Ödülü'nü Daron hocaya vermişler ancak büyük bir yanlışlık var. Barış Ödülü bu kadar yaptığı çalışmalardan dolayı Mehmet Şimşek bakanımıza verilmeliydi."