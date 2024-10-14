Kocaeli'de Karısını Silahla Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini silahla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaeli'de Karısını Silahla Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

Özgürlük Mahallesi'nde Tuncay A. (45) ile eşi Semira A. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada tabancayla ateş eden Tuncay A, eşini başından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Semira A'nın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

Şüpheli Tuncay A, polis ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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