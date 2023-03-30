Muş'ta eğitime kar arası

Muş Valiliği kentte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Muş'ta eğitime kar arası

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kar yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi.

Fırtına nedeniyle bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 31 Mart Cuma günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları bildirildi.

Son Güncelleme:
Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi
Devletin ciddiyeti bu kadar: MGK bildirisinde depremin tarihini yanlış yazdılar, apar topar sildiler MGK bildirisinde depremin tarihini bile yanlış yazdılar, apar topar sildiler
'Antakya’da enkaz başında ailemin kurtarılmasını beklerken ev sahibim eşyalarımı bana sormadan attı' 'Antakya’da enkaz başında ailemin kurtarılmasını beklerken ev sahibim eşyalarımı bana sormadan attı'
Damarları yenileme etkisi kanıtlandı. Bir iki tanesi bile kalıntıları siliyor Damarları yenileme etkisi kanıtlandı. Bir iki tanesi bile kalıntıları siliyor
ÇOK OKUNANLAR
Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar! Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar!
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
ABD'nin dev bankasından 'dolar' kuru tahmini: Bu seviyenin üzerine çıkacak! ABD'nin dev bankasından 'dolar' kuru tahmini!
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı