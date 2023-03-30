Devletin ciddiyeti bu kadar: MGK bildirisinde depremin tarihini yanlış yazdılar, apar topar sildiler

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin tarihi 26 Şubat olarak yazıldı.

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Devletin ciddiyeti bu kadar: MGK bildirisinde depremin tarihini yanlış yazdılar, apar topar sildiler

Milli Güvenlik Kurulu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 

SKANDAL HATA

Toplantının ardından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin tarihi 26 Şubat olarak yazıldı.

Devletin ciddiyeti bu kadar: MGK bildirisinde depremin tarihini yanlış yazdılar, apar topar sildiler - Resim : 1

APAR TOPAR SİLDİLER 

Söz konusu bildiri kısa süre sonra silindi. 

Bir süre sonra ise bildirinin düzeltilmiş hali paylaşıldı: 

Devletin ciddiyeti bu kadar: MGK bildirisinde depremin tarihini yanlış yazdılar, apar topar sildiler - Resim : 2

Bildiride şunlar kaydedildi:

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan durum değerlendirilerek bölgedeki hayatın bir an evvel normale döndürülmesinin önemi üzerinde durulmuş; bu felaketin vatandaşlarımızın huzur ve refahı ile ülkemizin milli güç unsurlarına yönelik her turlu olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere. Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

Suriye ve Irak’ta bilhassa son dönemde müşahede edilen gelişmelerin DEAŞ terör örgütü ile mücadele kisvesi altında PKK/KCK-PYD/YPG’yi helikopter de dahil her türlü imkân ve kabiliyetle teçhiz etmeyi sürdüren aktörlerin asıl niyetinin anlaşılmasına bir kez daha vesile olduğu kaydedilmiştir.

Operasyonlarımız neticesinde verdiği zayiatın yanı sıra artan kaçışlar ve azalan katılımın da etkisiyle çöküş sürecine giren ve miadı dolan terör örgütünü himaye eden aktörlere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, bölücü terör örgütünü ve tüm uzantılarını arkalarındaki her türlü desteğe rağmen tamamen çökertmekte kararlı olduğu ve sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyeceği hatırlatılmıştır.

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın bölgedeki diğer ülkelerin istikrarına ve Karadeniz’deki güvenliğe yönelik menfi tesirleri değerlendirilmiş; kalıcı barışın tesisi, bölgesel istikrarın muhafazası ve insanı krizlerin etkilerinin giderilmesine yönelik gayretlerin sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Türkiye’nin Balkan ülkeleri ile yakın istişare ve iş birliği içinde tesis ve icra ettiği, barış ve istikrarın muhafazası temelindeki politikası çerçevesinde, bölgedeki meselelere tesir edebilecek mahiyetteki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilmiş; ihtilafların hakkaniyete uygun bir şekilde çözümünü esas alan tüm yapıcı adımlara yönelik destek teyit edilmiştir.

Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiş; Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilmiştir.

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir."

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