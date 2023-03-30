Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' itirazı reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Millet Partisi'nin Millet İttifakı isminin seçimlerde kullanılmaması talebini reddetti.

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Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' itirazı reddedildi

Millet Partisi (MP) Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel, parti isimlerinin 6'lı masa tarafından ittifak ismi olarak kullanıldığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etmiş; Küçükgüzel, Millet Partisi varken "Millet İttifakı" isminin kullanılamayacağını savunmuştu. 

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KARAR AÇIKLANDI 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, söz konusu itirazın reddedildiğini açıkladı. 

Yener, "YSK’nın ele aldığı konuları izah etmek istiyorum. Millet Partisi’nin Millet İttifakı’nın adının kullanılmaması itirazı değerlendirilmiş, sonucunda oy çokluğuyla talebinin reddine karar verilmiştir. Millet İttifakı unvanı 2018’deki gibi 2023’te de kullanılacak" ifadelerini kullandı.

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Seçim 2023 Millet İttifakı
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