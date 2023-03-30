Kendi kendini silahla yaraladı: Olayın ardındaki gerçek sonradan ortaya çıktı

Bilecik'te bir şahsın ateşli silah ile yaralanması ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bir silah ticaretini ortaya çıkardı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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Kendi kendini silahla yaraladı: Olayın ardındaki gerçek sonradan ortaya çıktı

 Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde R.D. isimli şahsın ateşli silah ile yaralanması olayının araştırılması için Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri ve Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından bir çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar ve ayrıntılı çalışmalar sonucunda R.D. isimli şahsın kendi kendini tabanca ile vurduğu ve tabancayı Pazaryeri'ne gelirken yol kenarına attığı tespit edildi. Ekipler bu olay ardından şahsın evini izlemeye aldı. Bu izleme sonucu A.A., F.E., K.D., A.K. ve A.S.K. isimli şahısların yaralı olan R.D. isimli şahsın evine farklı zamanlarda gelip gittikleri tespit edildi. Bu şahımların silah ticaretini yaptığı bilgilerine ulaşan ekipler, savcılık talimatıyla harekete geçti.

Şahsıların evinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca, 393 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca mermisi boş kovanı, çok sayıda tabanca parçaları, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan apart ve 2 gr esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde, 1 adet içime hazır şekilde 4 gram içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Yakalanan 6 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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