Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kafa kesmekle tehdit eden HÜDA PAR'lı şahıs gözaltına alındı

Sokak röportajına katılıp Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu kafa kesmekle tehdit eden Hizbullahçı şahıs gözaltına alındı.

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Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kafa kesmekle tehdit eden HÜDA PAR'lı şahıs gözaltına alındı

Katıldığı bir sokak röportajında muhalefet liderlerini ‘kafasını kesmekle’ tehdit eden HÜDA PAR’lı olduğunu söyleyen şahıs gözaltına alındı.

Batman’da sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanıtıp, “Cihada hazır olduğunu” belirten İ.C.K. isimli şahıs, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ‘kafa kesmekle’ tehdit etmişti.

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Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyürken, İ.C.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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HÜDAPAR Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
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