Murathan Mungan, İYİ Parti'ye dava açıyor

Şair Murathan Mungan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'ye dava açacağını duyurdu

Murathan Mungan, İYİ Parti'ye dava açıyor

Murathan Mungan, İYİ Parti'ye şarkısının sözlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açıyor.

İYİ Parti, reklam videosunu X hesabından; "Türk milletini seçeneksizliğe mahkûm eden bu 'Maskeli Balo'nun son bulması için; 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz!" notuyla paylaşmıştı.

Sözleri Murathan Mungan'a ait olan şarkının dizelerinin İYİ Parti tarafından bilgisi dışında kullanıldığını söyleyen yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Maskeli Balo' adıyla bilinen şarkımın ruhunu, fikrini oluşturan dizelerimin bir siyasi parti tarafından rızam ve bilgim dışında kullanıldığını üzüntüyle öğrendim. Konuyla ilgili yarın Bişar Alınak & Partners tarafından dava açılacağını duyurmak isterim."

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