Gaziantep'te kara yolu kenarında kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te kara yolu kenarında bir kadın cesedi bulundu.

Gaziantep'te kara yolu kenarında kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te kara yolu kenarında bir kadın silahla öldürülmüş halde bulundu.

Gaziantep-Nizip kara yolunun 11. kilometresinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, kadının silahla öldürüldüğünü belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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