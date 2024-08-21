Murat Ongun Şikayet Etti, Eren Erdem'e Dava Açıldı! İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu

CHP’nin eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem, 27 Ocak 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Murat Ongun’u hedef almıştı. Erdem paylaşımında “Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter'da TT yapmış. Ulan oğlum! Ben, bu parti için mahpus yatmışım. Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam. Murat Ongun; itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Sen, CHP için 'bu s....tiğimin partisi dernek olsa da ülke kurtulsa' diyen adamsın! Çek itini, köpeğini, ağzımı açtırma!” ifadelerini kullanmıştı.

Ongun bu sözlerin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na başvuru yaparak Erdem hakkında disiplin soruşturması açılmasını istemişti. Erdem ise hakkında açılan disiplin soruşturmasında kendisine tanınan 7 günlük savunma süresinin bitmesinin ardından kendisine yapılan tebligatı paylaşarak partisinden istifa etmişti.

ONGUN, ERDEM'İ MAHKEMEYE VERMİŞ

Gerçek Gündem’in ulaştığı bilgilere göre Ongun, Erdem’i yalnızca CHP’ye şikayet etmemiş, aynı zamanda mahkemeye de vermiş. Ongun, kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesi ile Erdem’den şikayetçi oldu ve 2 Şubat 2024 tarihinde dilekçesini savcılığa iletti. İstanbul 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek olan dava için, dava dilekçesi ve mahkemenin düzenlemiş olduğu tensip zaptı, 23 Şubat 2024 tarihinde Erdem’e tebliğ edildi. Ancak Erdem tarafından henüz cevap dilekçesi sunulmadı. Erdem’in yaşadığı adresin muhtarlığına ise 2 Ağustos tarihinde tebligat gönderildi.

'TWEET GÖRÜNTÜLENDİKÇE VERDİĞİ ZARAR ARTIYOR'

Ongun’un avukatı tarafından sunulan dilekçede Erdem'in Ongun aleyhinde gerçeği yansıtmayan ve ağır ithamlar içeren ifadeler ile iftira mahiyetinde birtakım açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Erdem’in tweetinin 1 milyondan fazla görüntüleme aldığı ve bu arttıkça görülen zararın da arttığı, Erdem’in sözlerinin belgelenebilir nitelikte olmadığı belirtildi. Dilekçede ayrıca Ongun’un görevi hatırlatılarak, büyük bir nüfuza hizmet veren belediyede basın danışmanlığı görevi yaptığı, kamu görevinin itibarı ve saygınlığı gereği görevini yerine getirirken normal bir vatandaştan farklı olarak kamuoyunun güvenine ihtiyaç duyduğu belirtilerek Erdem’in sözlerinden dolayı 250 bin Türk lirası manevi tazminat ile cezalandırılması istendi.

Davanın ilk duruşması 26 Kasım 2024 tarihinde İstanbul 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Kaynak: Gerçek Gündem