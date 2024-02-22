Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gerginlik: Dansöz kıyafeti fırlattılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un Bahçelievler'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kurum'a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti.

HAKAN BAHADIR'A DANSÖZ KIYAFETİ FIRLATTI

Esnaf ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı. Kalabalık arasından bir kişi, Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlattı. Şahıs, "Geldim lan, dansöz kıyafeti burada. Buradayım, dansöz kıyafetini giydir bana" diye bağırdı.

Kıyafeti atan kişiye Bahadır'ın daha önce telefonda "Seni dansöz diye oynatırım" şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü.

Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gerginlik: Dansöz kıyafeti fırlattılar - Resim : 1

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Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gerginlik: Dansöz kıyafeti fırlattılar Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gerginlik
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