Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası hayatını kaybetti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ticaret Bakanımız Sn. Ömer Bolat ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat Beyefendi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, Bolat ailesine ve dost çevresine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Şevki Bolat'ın cenazesi yarın (22 Şubat) öğlen namazının sonrasında İstanbul'daki Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’den kaldırılacak.