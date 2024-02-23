Murat Kurum'un '650 bin konut' vaadi Fatih Altaylı'ya takıldı: At yalanı, severler inananı

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün açıkladığı vaatleri arasında 650 bin konut yapma sözü vermişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Kurum’un bu vaadini köşe yazısında değerlendirdi.

Fatih Altaylı, Kurum’un bu sözlerine karşılık, “At yalanı, severler inananı” yorumunu yaptı.

Altaylı’nın yazısından ilgili kısım şöyle:

"AKP’nin 21 yıllık devri iktidarında TOKİ ve Emlak Konut eliyle yaptığı, yaptırdığı, yapılmasına aracılık ettiği toplam konut sayısı 1 milyon 170 bin. Yani ilk yılını saymazsanız, 20 yılda her yıl ortalama 58 bin konut yapmış AKP yönetimindeki TOKİ. En iyi yıllarında yılda 58 bin konut üreten bir sistem nasıl olacaktı da 4 yıl boyunca yılda 175 bin konut yapacaktı? Açık söylüyorum az değil ama verilen söz çok abartılı idi, imkansıza yakın idi. Ve şimdi İstanbul’da da 5 yılda 650 bin konut sözü verildi. Yani 5 yılda teslim edilecek toplam miktar 1 milyon 469 bine çıktı. Bunun 45 bininin deprem konutu olarak teslim edildiği düşünülürse teslim edilmesi gereken miktar 1 milyon 424 bin konut. 21 yılda ortalama 58 bin konut yapıp teslim etmiş olan AKP, şimdi yılda 285 bin konut yapacak ve bunun yılda 130 binini İstanbul’da yapacak. Yani bir mucize olacak ve ekonomi bu halde iken, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en acımasız ekonomik krizini yaşarken konut üretim hızını 5 katına çıkaracak. At yalanı, sevsinler inananı. Evet, Ekrem İmamoğlu’nun verdiği 98 bin sayısı doğru değil ama iktidarın verdiği sözler hiç ama hiç doğru değil. "

Kaynak: Gerçek Gündem