MHP Kırklareli Belediye Başkan adayının 9/8'lik seçim şarkısı gündem oldu

MHP'nin Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'un 9/8'lik seçim şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala hız kazanan propaganda yarışına MHP'nin Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut 9/8’lik oyun havasıyla katıldı. CHP'li rakibi mevcut Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu hedefine alan Bulut, son dönemde düğünlerin vazgeçilmez parçalarından olan, "Nerde Yedin Paraları" uyarlamasıyla eleştirdi.

MHP’li Bulut'un seçim şarkısında, "Otogar ne oldu bitti mi? Havan mı söndü, başın mı döndü, yoksa cicim ayları geçti mi? Nerde o vaatlerin söyle, bu kentin hali ne böyle? Lafta hizmet olmuyor öyle, abe yeter artık, hadi yeter artık..." sözleri yer aldı. Bulut’un seçim şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Bu seçim kaybedilemez' diyen Alper Taşdelen: 'Kaybedilirse CHP'yi bir daha kimse toparlayamaz' 'Bu seçim kaybedilemez' diyen Alper Taşdelen: 'Kaybedilirse CHP'yi bir daha kimse toparlayamaz'
Başkan adayından isteği şaşırttı: 'Nereden bulayım ben' Başkan adayından isteği şaşırttı: 'Nereden bulayım ben'
Tansu Çiller, İBB için kararını verdi: 'Beni çok heyecanlandırdı' Tansu Çiller, İBB için kararını verdi: 'Beni çok heyecanlandırdı'
Turşuya lezzet katan tüyo 22 yıllık Konyalı turşucudan geldi! Hiç bilmiyorduk Turşuya lezzet katan tüyo 22 yıllık Konyalı turşucudan geldi! Hiç bilmiyorduk
Show TV'de üzücü veda: Sandık Kokusu dizisinin hayranları üzülecek Show TV'de üzücü veda: Sandık Kokusu dizisinin hayranları üzülecek
İsmail Saymaz, Meral Akşener'in o sözlerine tepki gösterdi: 'Delirdiniz mi siz?' İsmail Saymaz, Meral Akşener'in o sözlerine tepki gösterdi: 'Delirdiniz mi siz?'
ÇOK OKUNANLAR
Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor!
La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor
Fatih Erbakan, İstanbul'da AKP'yi desteklemek için ne istediklerini açıkladı Fatih Erbakan, İstanbul'da AKP'yi desteklemek için ne istediklerini açıkladı
Uzman isimden 'kar yağışı' açıklaması: 'Başımızı ağrıtacak gibi' Uzman isimden 'kar yağışı' açıklaması: 'Başımızı ağrıtacak gibi'
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Bu ilçelerde yaşayanlar, tedbirinizi alın! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Bu ilçelerde yaşayanlar, tedbirinizi alın!