Murat Kurum önemsiz bir proje olarak görmüştü: AKP'li belediye de İBB gibi 'Kent Lokantası' açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Kent Lokantaları'na benzer bir proje olan "Haydi Sofraya" lokantasını hayata geçirdi.

AKP yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bu lokanta, 4 çeşit yöresel yemeği 40 TL'ye sunuyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında yer alan "yaratıcı şehirler ağı"na dahil edilmiş olan Antep, bu ödülü kent lokantası ile taçlandırdı.

İlk kez İstanbul'da "Kent Lokantaları" adı altında hayata geçirilen bu proje, zamanında AKP'liler tarafından çokça eleştirilmişti.

NE OLMUŞTU?

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kent Lokantaları projesini küçümsemiş ve önemsiz bir proje olarak değerlendirmişti.

İBB AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ise Kent Lokantaları için, "Kent Lokantalarını destekliyoruz. Evet. Gerçekten güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Sayıların arttırılmasını da gerçekten biz çok olumlu buluyoruz. İstanbul halkı adına" demişti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre, AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, bir MKYK üyesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent lokantaları projesini hatırlatarak bu projenin reklamının çok iyi yapıldığını ifade etmişti. Erdoğan'ın bunun üzerine "Bu lokantalar nerede? Birlikte gidip bakalım, ne tür hizmetler sunuyorlar? Üç dönem milletvekilliği yapmış biri olarak bunu nasıl söylersin?" şeklinde bir tepki gösterdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem