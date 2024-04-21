Saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı: IŞİD'in Horasan kolu üyesi Süleymancıların yurdunda kalmış!

IŞİD'in Horasan koluna Türkiye'de saldırı hazırlığındayken operasyon yapılmıştı.

Operasyonda, IŞİD'in Horasan koluna mensup olduğu belirlenen Tacikistanlı terörist Somon Zokirzoda'nın gözaltına alındığı açıklanmıştı.

22 yaşındaki Zokirzoda'nın Türkiye'ye resmi yollarla geldiği ancak oturum izni bulunmadığı öğrenildi.

Sözcü TV'nin aktardığına göre Zokirzoda, Zeytinburnu'nda Süleymancılar tarikatına ait bir yurtta kalmış.

Zokirzoda emniyetteki ifadesinde, "Süleymancılara ait yurtta kaldım" şeklinde beydanda bulunmuş.

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, Zokirzoda'nın IŞİD'in Horasan kolu ile iletişim halinde olduğu ve konsolosluklara yönelik saldırılar için hazırlık yaptığına dair belirtiler tespit edildi. Zokirzoda'nın telefonunda ele geçirilen mesajlarda, saldırıya hazır olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri, yapılan değerlendirmelerde Zokirzoda'nın IŞİD'in İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerden biri olan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından planlanan eylemler arasında olduğunu belirtti. Operasyon kapsamında, terör örgütüne eleman geçişi sağlayan kişilerden birinin Zokirzoda'ya Afganistan'a geçiş için belgeler verdiği ve bu süreçte işbirliği yaptığı bilgisi de yer aldı.

Bir örgüt yöneticisi, ifadesinde Zokirzoda’nın bilgilerini örgüt merkezine ilettiğini ve kendisini Afganistan’a geçireceklerini fakat başaramadıkları söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem