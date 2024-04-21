İBB duyurdu: İstiklal Caddesi'nin simgesi değişiyor

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay yerine, elektrikle çalışan bataryalı tramvayların kullanılacağı bildirildi.

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İBB duyurdu: İstiklal Caddesi'nin simgesi değişiyor

İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerine hizmete alınacak elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvaylar, test sürüşlerinin ardından seferlerine başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, İBB kuruluşu İETT'nin, tarihi 1914'e uzanan, İstiklal Caddesi'ndeki T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayını geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, tasarlanan araçların, mevcutta havai elektrik kablolarından aldıkları enerjiye seyahat edebilen 4 nostaljik tramvayla aynı tasarımda olacağı ifade edildi.

Elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvayların, tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli araçların, yolcu güvenliğini kamera ayna sistemiyle sağlayacakları, yolcuların dıştan tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği bir tasarıma sahip olacakları kaydedildi.

Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini gerçekleştireceği belirtildi.

Zamanla tüm araçların bataryalı hale getirileceği aktarılan açıklamada, caddedeki havai elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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İstanbul İBB İstiklal Caddesi
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