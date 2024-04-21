Küflenmiş çikolatayı eleştiren tüketiciye, markanın CEO'sundan sert cevap: Tepkiler üzerine paylaşımını sildi

Bir LinkedIn kullanıcısı, LinkedIn'de Patiswis adlı bir çikolata üreticisinden aldığı çikolataların küflenmesine ilişkin fotoğraflar paylaşarak yaşadığı durumu eleştirdi.

Kullanıcı, "Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var" şeklinde yazdı ve Patiswis'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketledi.

Tunaoğlu'nun yanıtı ise sert ifadelerle doluydu ve tüketiciyi hedef aldı.

Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de LinkedIn'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÜZERİNE YANITINI SİLDİ

Bu sert tepki ve tehdit içeren ifadeler, sosyal medyada geniş bir tepkiye neden oldu. Tüketici hakları ve ürün kalitesi konularında duyarlı olan kullanıcılar, Tunaoğlu'nun tavrını eleştirdi ve tüketicilere karşı daha saygılı bir iletişim beklediklerini belirttiler.

Gelen eleştiriler üzerine paylaşımını silen Tunaoğlu, Instagram hesabından "diğer CEO’lara benzemediğini belirterek şunları söyledi:

"Biliyorum sosyal medya hesaplarım çok aktif. Bildiğiniz (eski) CEO'lardan değilim ya da girişimci ya da şirket sahiplerinden. Ancak seviyorum bu farklılığı. Neyse. Sosyal medyama gelen en sik sorulardan birinin cevabı. Sevgilerimle..."

Kaynak: Gerçek Gündem