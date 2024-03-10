Murat Kurum "başardık" demişti: Fikirtepe'nin mağdurları 13 yıldır evlerini bekliyor

AKP'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerini ranta kurban eden Fikirtepeliler, hala evlerini bekliyor.

Fikirtepe'nin bir kısmı yüksek binalardan oluşurken, bir kısmı ise hala gecekondudan oluşuyor.

Mahallede kentsel dönüşüm ile evlerinden olan vatandaşlar, hala başlarını sokacak bir eve sahip değiller.

Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler, AKP'ye tepkilerini dile getiriyor.

AKP koordinasyon merkezinin önünde toplanan Haldız İnşaat mağdurları, 13 yıldır evlerini beklediği ve verilen sözlerin tutulmasını talep etti.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Eski Emlak Konut GYO Başkanı ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sözlerine göndermede bulunarak, mağdurlar hakkında şunları söyledi:

“Murat Kurum’un kentsel dönüşüme örnek gösterdiği Fikirtepe’de, Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler bugün yine eylem yapıyor. 13 yıldır evlerini bir umut bekleyen Fikirtepeliler, AKP’nin Fikirtepe’deki koordinasyon merkezi önünde toplandı. “Bir insan 13 yıl mağdur edilmez” sloganıyla yaşadıkları mağduriyeti hatırlatırken, “Murat Kurum sözünü tut” sloganıyla Kurum’un geçmişte defalarca verdiği evlerinizi teslim edeceğiz vaadine gönderme yapıldı. Haldız İnşaat mağdurları Fikirtepe’den sonra Kadıköy’e giderek eylemlerini sürdürecek.”

Murat Kurum’un kentsel dönüşüme örnek gösterdiği Fikirtepe’de, Haldız İnşaat mağduru Fikirtepeliler bugün yine eylem yapıyor. 13 yıldır evlerini bir umut bekleyen Fikirtepeliler, AKP’nin Fikirtepe’deki koordinasyon merkezi önünde toplandı. “Bir insan 13 yıl mağdur edilmez”… https://t.co/RCbLQ9RNSv pic.twitter.com/5aFLqylf7K — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 10, 2024

KURUM NE DEMİŞTİ?

AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum, kentsel dönüşüme örnek gösterdiği Fikirtepe'de "başardık" diyerek şunları söylemişti:

"Fikirtepe’de 60 bin ailemizin hayatını değiştirdik. Evlatlarımızın yavrularımızın geleceğini güvence altına aldık."

Kaynak: Gerçek Gündem