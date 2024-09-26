Münevver Karabulut Davasında Kritik Gelişme: Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılacak!

İstanbul Bahçeşehir'de, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdiğini açıkladı. Epözdemir, karar sayesinde Garipoğlu'nun şüpheli bulunan ölümüyle ilgili gerçeğin ortaya çıkacağını ve kamu vicdanının aydınlatılacağını söyledi.

'TALEBİMİZ KABUL EDİLDİ'

Rezan Epözdemir'in, sosyal medyadan yaptığı açıklaması şöyle:

"Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

'ÖNEMLİ VE SEVİNDİRİCİ BİR KARAR'

Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur."

Kaynak: Gerçek Gündem