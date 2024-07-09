AKP'den Cem Garipoğlu'nun Annesine İndirimli Ev

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Mevlüt Uysal’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı döneminde, amacı “her gelir grubuna uygun, kâr odaklı değil, insan odaklı” projeler üretmek olan İBB iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ), “kampanya” adı altında özel indirimlerle bazı satışlar yaptı.

Bu kapsamda KİPTAŞ 5. Levent projesinin Güzeltepe etabında 31 Mart 2019 yerel seçimlerine aylar kala, 18 Eylül 2018 tarihinde Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu’na da ev satıldı. Garipoğlu’na, 1 milyon 622 bin TL değerindeki ev için yüzde 20,12 oranında indirim yapıldı. Bu indirim sayesinde Garipoğlu, liste fiyatı 1 milyon 622 bin TL olan daireyi 1 milyon 295 bin TL’ye satın aldı. Garipoğlu’nun dairesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya’nın dairesi ile aynı blokta yer alıyor.

7 AY CEZAEVİNDE KALDI

Lise öğrencisi Münevver Karabulut 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir’deki villalarında katledildi. Cem Garipoğlu, cinayetin ardından 197 gün boyunca kaçtı. Daha sonra da polise teslim edildi. Garipoğlu “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezası aldı. 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri’deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu.

Annesi Tülay Makbule Garipoğlu ve amcası Hayyam Garipoğlu ise suçluya yardım ve delil karartma suçlarından 3’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki hapis cezasının onanmasının ardından Tülay Makbule Garipoğlu, 29 Temmuz 2012’de Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim oldu. Hayyam Garipoğlu ise sırra kadem bastı. Kocaeli Yarı Açık Kadın Cezaevi’ne konulan Tülay Makbule Garipoğlu 7 ay cezaevinde kaldı.

ADLİYEDE ÇALIŞTIRILDI

İnfaz Yasası’na göre cezaevinde kalma süresini tamamlayan Tülay Makbule Garipoğlu, cezasının geri kalan kısmını Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında tamamlamak için savcılığa müracaat etti. Tülay Makbule Garipoğlu’nun talebi olumlu bulundu ve kalan cezasını kamu yaranına hizmet ederek tamamlamasına karar verildi. Garipoğlu için adres olarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi belirlendi. Garipoğlu, adliyede ‘odacı’ olarak işe başladı. Yaklaşık 6 ay boyunca haftanın 5 günü, günde 4 saat çalışan Garipoğlu’na ‘getir götür’ işleri yaptırıldı. Sabah işe başlamadan önce imza atan ve akşamları evine dönen anne Garipoğlu, ‘odacı’ olarak cezasını tamamladı.