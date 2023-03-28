Muharrem İnce özür diledi, Fazıl Say'dan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sanatçılara yönelik "Sözde sanatçılar" ifadelerini kullanmıştı. İnce, bu ifadelerinden dolayı özür diledi. İnce'nin özür dilemesinin ardından Fazıl Say, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Muharrem İnce özür diledi, Fazıl Say'dan yanıt geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında "Sözde sanatçılar" ifadesini kullanmıştı. Fazıl Say, Genco Erkal, Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz ve birçok sanatçı İnce'nin bu sözlerine tepki göstermişti.

MUHARREM İNCE: BÜTÜN SANATÇILARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Muharrem İnce, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayımlamıştı. John Steinbeck'ten bir alıntı yapan İnce, 'Sözde sanatçılar' ifadesinden dolayı bütün sanatçılardan özür dilediğini söylemişti.

İnce, sanatçılardan özür diledi: Ne derlerse desinler, başımızın üzerinde yerleri vardırİnce, sanatçılardan özür diledi: Ne derlerse desinler, başımızın üzerinde yerleri vardırSiyaset

İnce, özür mesajında şu sözlere yer vermişti:

"John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır."

FAZIL SAYDAN YANIT

İnce'nin özür mesajının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fazıl Say "Özür istemiyoruz, trollerini de alsın gitsin" dedi.

Fazıl Say'ın paylaşımı şöyle:

Ne özür istiyoruz ne de af. Hiç bir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz. Aydınlık ve güzel bir geleceğe uzandığımız yolda “gölge etmesin” yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı.

Muharrem İnce özür diledi, Fazıl Say'dan yanıt geldi - Resim : 2

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