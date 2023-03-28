Tüm belediyeler için emsal niteliğinde karar: Yargı, bakanlığın İBB'den kestiği 42 milyon liranın iadesine karar verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İstanbul Kalkınma Ajansı adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) kestiği 42 milyon 214 bin 336 liranın iade edilmesine karar verildi. Danıştay kararı kesin olarak onadı.

Halktv’den Hazal Ocak’ın haberine göre, yargı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İstanbul Kalkınma Ajansı adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Şubat 2020 maliye gelirleri payından 42 milyon 214 bin 336 lira kesinti yapılmasını hukuka aykırı buldu ve parayı İBB’ye iade etti. İptal kararını Danıştay kesin olarak onadı. Yargının verdiği bu karar, Türkiye’deki birçok belediyeye emsal olabilecek nitelikte olarak yorumlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’deki tüm belediyelerden İstanbul Kalkınma Ajansı adına pay kesiyor. Ajansın gelir kaynaklarından biri de belediyeler. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu kapsamda İBB’nin 2018 ve 2019 yılları Kalkınma Ajansı payı ödemelerine ilişkin Şubat 2020 Maliye gelirleri payından İstanbul Kalkınma Ajansı adına 42 milyon 214 bin 336 lira kesinti yapmıştı.

FAİZİYLE ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

İBB yargı yoluna giderek bu kesintinin “fazla ve hukuka aykırı” olduğu gibi gerekçelerle iptalini istedi. Yargı bu kesinti kararını hukuka aykırı buldu. Ankara 15. İdare Mahkemesi kararında “İBB Başkanlığı’nın 2018, 2019 yılları gerçekleşen bütçe gelirlerinden borçlanmanın hariç tutulmaması suretiyle Kalkınma Ajansı payı hesaplanmasında ve buna bağlı olarak Şubat 2020 Maliye gelirleri payından İstanbul Kalkınma Ajansı adına 42 Milyon 214 bin 336 lira kesinti yapılması işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi. Mahkeme bu tutarın yasal faiziyle birlikte İBB’ye geri ödenmesine karar verdi.

DANIŞTAY KARARI ONAYLADI

Bakanlık bir üst mahkemeye istinaf başvurusunda bulundu ve kararın kaldırılmasını istedi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi de bakanlığın istinaf talebini reddederek alt mahkemenin kararını onadı. Bakanlık bu kez kararı Danıştay’a temyiz etti. Dosyayı görüşen Danıştay bakanlığın temyiz istemini reddederek kararı onadı ve kesin olarak işlemin iptal edilmesine karar verdi. Bu karar Türkiye’deki birçok belediyeye emsal olabilir.