Çocuk istismarını savunan okul müdürü hakkında açılan soruşturma tamamlanmadı: Veliler tepki gösterdi

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşındayken “evlendirmesi” kamuoyundan büyük tepki çekmiş ve İstanbul’daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istismarı savunmuştu. Koçyiğit, istismarı haberleştiren gazetecileri ise “iftiracılıkla” suçlamıştı.

Okul müdürü Cafer Koçyiğit’in söz konusu paylaşımın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, müdür hakkında soruşturma başlattı. Ancak, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği soruşturmanın aylar geçmesine rağmen halen tamamlanmamasına tepki gösterdi.

Okul Aile Birliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konunun takipçisi olunacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İstismarı savunan okul müdürü hakkında başlatılan soruşturmanın artık tamamlanması ve yıllardır çocuklarımıza reva görülen bu ‘kötü yönetim düzenine’ son verilmesi için CAL Velileri olarak sonuna kadar TAKİPÇİ olmaya devam edeceğiz."

İstismarı savunan okul müdürü hakkında başlatılan soruşturmanın artık tamamlanması ve yıllardır çocuklarımıza reva görülen bu "kötü yönetim düzenine" son verilmesi için CAL Velileri olarak sonuna kadar TAKİPÇİ olmaya devam edeceğiz. @CALmezun @prof_mahmutozer @tcmeb pic.twitter.com/KNO6NAqruY — Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği (@CAGALOGLUOAB) March 27, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem