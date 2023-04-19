Muhammet Yakut yayınlarıyla dikkat çekmişti: Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Akinan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı. Akinan, son günlerde gündeme gelen Muhammet Yakut ile ilgili yaptığı yayınlarla dikkatleri çekmişti.

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Muhammet Yakut yayınlarıyla dikkat çekmişti: Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Akinan, bir video ile “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu paylaştı.

Akinan, bir süredir Youtube’da “Delilerin Delisi” isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammet Yakut ile ilgili yayınlar yapmaya başlamış ve Yakut'un iddialarını yorumlayarak dikkatleri üstüne çekmişti.

Yakut, uzun zamandır yaptığı yayınlarla AKP iktidarını zan altında bırakırken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilişkisi olduğu da iddia edilmişti.

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PEKER Mİ KONUŞTURUYOR?

Öte yandan Yakut'la ilgili olarak avukat Ersan Barkın'dan açıklama geldi: Sedat Peker'in 25 yıllık arkadaşı. Çocukları aynı okula gidiyordu. Ersan Barkın, KRT'de katıldığı programda "Muhammed Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor" sorusunu şöyle yanıtladı: 

"Şimdi Muhammed Yakut, Sedat Peker'in benim kendisiyle iletişim kurmam sonucunda elde ettiğim bilgileri paylaşabilirim. Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Onu ifade edeyim. Şunu da söylüyor bu da doğru: Yakut'un evlatlarıyla Sayın Peker'in evlatları, sürgüne gitmeden önce aynı okullarda eğitim alma hakkına sahipti. Ama Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakutla doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret."

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