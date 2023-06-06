Muhammed Nur Nahya'dan kabine skeci: Nebati, sana parıltılı hayatında başarılar dileyelim

Erdoğan'ı taklit ederek siyasi videolar yayınlayan ve kısa sürede ciddi bir hayran kitlesi edinmeyi başaran Muhammed Nur Nahya, herkesin merakla beklediği Kabine kadrosunu belirleme anlarını parodileştirdi.

"Sürpriz sonlu kabine" notuyla paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'yi belirlediği anları mizahi bir dille aktardı.

Videoda, Erdoğan'ın Kabinesi'nde yer almayan Nureddin Nebati için "Nebati, sana parıltılı hayatında başarılar dileyelim. Yani sen biraz mola versen iyi olur" sözleri yer aldı. Ardından da Dışişleri Bakanı'nın açıklandığı sırada Hakan Fidan'ın masanın altından çıkma anları ise videoya damga vurdu.