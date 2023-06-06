Büyük yıkımın üzerinden dört ay geçti: Kayıplar, acılar ve yaşanılan çaresizlikler unutulmayacak

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 saat 04.17’de meydana gelen ve 50 bin insandan fazla insanın ölümüne yol açan 7,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden tam dört ay geçti. Depremzedeler, hala bu yıkımın ve "kâbusun" etkilerini yaşıyor.

Açıklanan resmi verilere göre en az 50 bin insanın hayatını kaybettiği söylense de uzmanlar ölüm sayısının 450-500 bin civarında olduğunu söylüyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinden ayrılıp başka illere göç etmek zorunda kalan kişi sayısı 3,3 milyon.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen 6 Şubat depremlerinden sonra en büyük yıkımı yaşayan Hatay’dan ise yaklaşık 700 bin depremzede ayrıldı.

Gidecek yerleri olmadığı için çadırda yaşamak zorunda kalan depremzedeler en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk yaşıyor. Depremin ilk zamanlarında da su, çadır, battaniye gibi en temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorluk yaşayan depremzedeler dört ay geçmesine rağmen hala aynı sorunları yaşamaya devam ediyor.

Hatay’daki depremzedeler ise, depremin üzerinden dört ay geçmesine rağmen hala su sorunu yaşadıklarını söylüyor.

Hatay’da barınma, su, gıda, hijyen gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılama sorunları yaşayan depremzedeler bir de yaklaşık 35 dereceyi bulan sıcak hava yüzünden sinek problemleriyle de karşı karşıya.

Depremin üzerinden dört ay geçmesine rağmen depremzedeler hem çözülemeyen sorunlarıyla hem de yaşadıkları acılarla mücadele etmek zorunda…

Kaynak: Gerçek Gündem