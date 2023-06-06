Meteoroloji'den sel felaketi yaşanan iki kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiği Samsun'da sağanak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Samsun için bugün saat 09:00'a kadar turuncu kodlu uyarı verdi.

MGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 06.06.2023 Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

MGM ayrıca Samsun'un komşusu Ordu ve çevresi için de sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışın saat 18:00'a kadar sürmesinin beklendiği belirtilen uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 06.06.2023 Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.