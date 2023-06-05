Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından İstanbul Valiliği'nde boşalan koltuğa Gaziantep Valisi Davut Gül getirildi.

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Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından kararla ilgili yapılan paylaşımda “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır” ifadeleri yer aldı.

DAVUT GÜL KİMDİR?

Davut Gül, 1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde tamamladı. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2000'de Gaziantep'te 'Kaymakam Adayı' olarak mesleğe başladı.

Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009'da 'Yılın Kaymakamı' seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

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