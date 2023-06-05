Onur Yaser Can davası: Ne olmuştu?

Onur Yaser Can davasında 4 sanık polis, "resmi belgeyi yok etme, bozma veya gizleme" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Onur Yaser Can ve ailesinin yaşadıklarını sizler için derledik.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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İstanbul’da, 2010 yılında gözaltına alındıktan kısa süre sonra intihar eden Onur Yaser Can’la ilgili davada mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, 4 sanık polis, "resmi belgeyi yok etme, bozma veya gizleme" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, işkence suçlamasıyla ilgili ise delillerin takdiri için dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Karar sonrası açıklama yapan Onur Yaser Can'ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, “Biz mücadeleye devam edeceğiz. 204/2 (Resmi belgede sahtecilik) ve işkence iddialarıyla ilgili temyize gideceğiz. Bu mücadele özellikle işkence ayağıyla ilgili yeni başlıyor. Adaleti maalesef hep kırıntı olarak veriyorlar” dedi.

Onur Yaser Can ve ailesinin yaşadıklarını sizler için derledik.

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