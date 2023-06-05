Selçuk Özdağ: Avrupa, Türklere vize verdiği takdirde geri dönmeyeceklerini düşünüyor

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, " Avrupa ülkeleri tüm batı dünyası Türklere vize verdiği takdirde geri dönmeyeceklerini düşünüyor" dedi.

Selçuk Özdağ: Avrupa, Türklere vize verdiği takdirde geri dönmeyeceklerini düşünüyor

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Avrupa'nın Türkiye vatandaşlarına vize vermemesine ilişkin olarak sebeplerden birinin iltica sayısındaki artış olduğuna dikkat çekti. 

Özdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Batı ülkeleri Türk vatandaşlarına niçin vize vermiyor diye konuşuyoruz. Peki vize verdikleri zaman ne mi olacak diye düşünüyorlar.? Bakınız, 2015'de Türkiye’den batıya iltica edenlerin sayısı 5000’in altındayken bu rakam 2022 sonunda yıllık 50.000’i geçmiş durumdadır" dedi. 

Özdağ şöyle devam etti:

"Bir başka ifadeyle 10 katına çıkmış ve giderek de artıyor. Türkiye; Afganistan, Suriye ve Venezuela gibi ülkelerin ardından batıya (Avrupa) iltica eden vatandaşları açısından dördüncü sırada ve ilk üçü zorluyor.

Yani başta Avrupa ülkeleri tüm batı dünyası Türklere vize verdiği takdirde geri dönmeyeceklerini düşünüyor. Peki soralım: bu ülkenin insanları öz vatanlarını, ailesini, sevdiklerini arkasında bırakıp gurbet ellerde niçin yaşamak istiyor. Sebebini herkes biliyor, peki iktidar?"

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