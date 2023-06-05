CHP'li belediyeye saldıranlar hakkında karar verildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı CHP'li Çatalağzı Belediyesi'ne 2 kişi baltayla saldırdı. Saldırıyı gerçekleştiren Eşref Ç. ve Muhammet Ö. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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CHP'li belediyeye saldıranlar hakkında karar verildi

Zonguldak'ta CHP'li Çatalağzı Belediyesi'ne balta ve levyeyle saldıran iki kişi, daha sonra Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün makam odasına girerek cam ve çerçeveleri yerle bir etti.

Gazete Duvar'ın haberine göre; dün gece saatlerinde meydana gelen olayda belediyeye gelen Eşref Ç. ve Muhammet Ö. isimli iki kişi ellerindeki balta ve levye ile CHP'li Çatalağzı Belediyesi'nin giriş kapısını kırarak içeri girdi.

Daha sonra Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün odasının kapısını kırarak içeri giren saldırganlar makam odasını yerle bir etti. Cam ve çerçeveleri kıran saldırganlar, olaydan kısa bir süre sonra yakalandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, olayın siyasi ve birileri tarafından yönlendirme olduğunu belirterek, "Yakalanan şahıslar alkollü. Ama kesinlikle birileri tarafından gönderildiğini düşünüyorum. Bu çağda bu kafa... Kamu malına insan nasıl böyle zarar verir, anlamıyorum. Yasal süreci sonuna kadar takip edeceğim" dedi. 

TUTUKLANDILAR 

Gözaltına alınan Eşref Ç. ve Muhammet Ö. bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganların Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk’ü de darp ettiği öğrenildi.

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