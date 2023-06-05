Küçükçekmece Belediyesi, Yeni Şafak'ın haberine yanıt verdi: Cemevinin eski-yeni görsellerini paylaştı

GERÇEK GÜNDEM- Küçükçekmece Belediyesi, Yeni Şafak'ın "CHP geldi cemevi inşaatı durdu" haberini yalanladı.

Yeni Şafak'ta bugün yayınlanan haberde AKP döneminde başlayan cemevi inşaatının belediye seçimini CHP'nin kazanmasının ardından durduğu iddia edildi. Haberde, "Alevilere hizmet verecek projenin geri kalan yüzde 10’luk kısmı, CHP yönetimi kaynak aktarmadığı için 4 yıldır bir türlü tamamlanamadı. Projenin tamamlanabilmesi için cemevi yönetimi yardım kampanyası düzenledi" denildi.

Küçükçekmece Belediyesi, cemevine ait eski ve yeni görselleri yayınlayarak haberi yalanladı. Gerçek Gündem'e bilgi veren belediye "Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Cem Evi arasında 2014 yılında Meclis Kararı alınan ( 01.12.2014 Tarihli, 139 Sayılı Meclis Kararı) ile 31.12.2015’de ihale süreçleri tamamlandıktan sonra 2016 yılında inşası başlayan İstanbul Cem Evi Kültür Merkezi ile ilgi bazı yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2019 Yerel Seçimleri sonrasında proje bir önceki dönem belediye yönetiminde %35’i tamamlanmış olarak devralınmıştır ve bugün mevcut durumunda %90 ‘ı tamamlanmıştır" dedi.