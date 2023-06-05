Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

11 ilin yıkan depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta bugün 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Maraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. 

AFAD Deprem Dairesi'nin verdiği bilgiye göre saat 19:40'ta meydana gelen depremin derinliği ise 11.41 km olarak kaydedildi. 

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