Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
11 ilin yıkan depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta bugün 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Maraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD Deprem Dairesi'nin verdiği bilgiye göre saat 19:40'ta meydana gelen depremin derinliği ise 11.41 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-05
Saat:19:40:47 TSİ
Enlem:37.981 N
Boylam:36.554 E
Derinlik:11.41 km
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