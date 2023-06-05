Yaşar Güler'in yerine Genelkurmay Başkanlığı'na atanan isim belli oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Milli Savunma Bakanlığı'na atanan Yaşar Güler'in yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

MUSA AYSEVER KİMDİR?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 yılında Konya'nın Halkapınar ilçesinde dünyaya geldi.

Son olarak 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da görev alan Avsever 4 Ağustos 2021 YAŞ kararları itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

2003'te tuğgeneral olan Avsever, ardından 2007'de tümgeneral ve 2012'de korgeneralliğe terfi etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi olan Musa Avsever 1. Ordu Komutanlığına getirilmişti.