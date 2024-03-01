Muğla'da feci kaza: 28 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, iki servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Muğla'da feci kaza: 28 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

Milas-Ören kara yolu Beçin mevkisinde, U.Ü'nün kullandığı 48 S 3719 plakalı havalimanına işçi taşıyan minibüs ile H.A. idaresindeki 48 S 3990 plakalı içinde termik santrale giden personelin bulunduğu minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle U.Ü'nun kullandığı minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 28 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, yol kenarında yolcu alan minibüsün bir anda dönüş yapmak için yola çıktığı, bu sırada gelen servis minibüsünün diğerine çarparak devrildiği görülüyor.

Kazanın ardından minibüstekilerden bazılarının kendi imkanlarıyla araçlardan çıkması da kayıtlarda yer alıyor. Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kaza bölgesine 7 ambulans ile 21 sağlık ekibinin görevlendirildiği bildirildi.

Kazada 28 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.


Kaynak: AA

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Trafik Trafik kazası Muğla
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