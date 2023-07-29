Marmaris'te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde saban saatlerinde başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

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Marmaris'te orman yangını

2021 yılında 29 Temmuz’da Marmaris’te başlayan ve ardından Muğla’nın 8 ilçesinde etkili olan orman yangınında 60 bin hektar orman ve tarım arazisinin yandığı yangının yıldönümü sabahında Marmarisliler yine orman yangını ile uyandı.

Marmaris Sarıana Mahallesi verici istasyonlarının bulunduğu bölgede saat 06.10’da Sarıana TV vericileri ile atıksu arıtma tesisi arasında kalan noktada yangın çıktı.

Yangına hava ve kara ekipleri sevk edildi. Marmaris’te konuşlu helikopterler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yanan sahanın üzerine arka arkaya yaptıkları sorti sonrası kısa sürede kontrol altına aldılar. Enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle çıktığı açıklanan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: İHA

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