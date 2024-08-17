Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altında
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının enerjisinin düştüğünü ve muhtemelen gün içinde bununla ilgili güzel haberi paylaşacaklarını dile getirmişti.
Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın nedeniyle iki köyün boşaltıldığını söylemişti.
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