Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Son Güncelleme:
Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının enerjisinin düştüğünü ve muhtemelen gün içinde bununla ilgili güzel haberi paylaşacaklarını dile getirmişti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın nedeniyle iki köyün boşaltıldığını söylemişti.

Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Son Durum Ne?Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Son Durum Ne?Güncel

Son Güncelleme:
Güzellik Kraliçesi Futbolcu Oldu: Podyumların Ardından Yeşil Sahaların da Tozunu Attıracak Güzellik Kraliçesi Futbolcu Oldu
Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü
Şehitlerin Fotoğrafını Kamuflaj Yapıp Kaçak Göçmen Taşıdılar Şehitlerin Fotoğrafını Kamuflaj Yapıp Kaçak Göçmen Taşıdılar
Evli Çifti Kaza Ayırdı! 50 Metrelik Uçuruma Yuvarlandılar Evli Çifti Kaza Ayırdı! 50 Metrelik Uçuruma Yuvarlandılar
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
İktidarın 2025 Planı Ortaya Çıktı: Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek? Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek?
Ünlü Kozmetik Firması Avon'dan İflas Başvurusu! Ünlü Kozmetik Firmasından İflas Başvurusu!
Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti! Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti!
Yangına Geç ve Yetersiz Müdahale Tepki Çekmişti: İmamoğlu'nun Bir Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu İmamoğlu'nun Bir Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu