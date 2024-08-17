Şehitlerin Fotoğrafını Kamuflaj Yapıp Kaçak Göçmen Taşıdılar

Kırklareli'de üzerinde şehitlerin fotoğraflarının resmedildiği kamyonette yapılan aramada 67 kaçak göçmen yakalandı sürücü F.SG., tutuklandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Suçlarını gizlemek, yakalanmamak için aziz şehitlerimizin hatıralarının kamufle aracı olarak kullanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” denildi.

Şehitlerin Fotoğrafını Kamuflaj Yapıp Kaçak Göçmen Taşıdılar

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada Toprak Araştırma Uyulama Noktası’nda bir kamyoneti durdurdu. Üzerinde şehit polis memuru Fethi Sekin, astsubay Ömer Halisdemir ile Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun fotoğraflarının resmedildiği kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı, sürücü F.S.G., gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen sürücü F.S.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Suçlarını gizlemek, yakalanmamak için aziz şehitlerimizin hatıralarının kamufle aracı olarak kullanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” denildi.

Ayvalık Açıklarında 64 Göçmen KurtarıldıAyvalık Açıklarında 64 Göçmen KurtarıldıGüncel

Kaynak: DHA

Evli Çifti Kaza Ayırdı! 50 Metrelik Uçuruma Yuvarlandılar Evli Çifti Kaza Ayırdı! 50 Metrelik Uçuruma Yuvarlandılar
Sırrını Bilen Uğraşmıyor! Biber Acı Mı Tatlı Mı? Anlamanın En Kolay Yolu Sırrını Bilen Uğraşmıyor! Biber Acı Mı Tatlı Mı? Anlamanın En Kolay Yolu
Ünlü Sunucu Ayşenur Yazıcı Yoğun Bakıma Kaldırıldı Ünlü Sunucudan Kötü Haber!
Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
İktidarın 2025 Planı Ortaya Çıktı: Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek? Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek?
Ünlü Kozmetik Firması Avon'dan İflas Başvurusu! Ünlü Kozmetik Firmasından İflas Başvurusu!
Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti! Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti!
Yangına Geç ve Yetersiz Müdahale Tepki Çekmişti: İmamoğlu'nun Bir Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu İmamoğlu'nun Bir Ay Önceki Sözleri Gündem Oldu