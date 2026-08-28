Muğla'da Orman Yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye hava ve kara araçları yönlendirildi. Bir saatlik müdahaleyle söndürülen yangın sonucunda 2 dekarlık orman alanı zarar gördü.

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Menteşe ilçesi Yılandı Dağı Kurdu mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

BÖLGGEYE HAVA VE KARA ARAÇLARI SEVK EDİLDİ

Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 50 personel ile karadan müdahale edildi.

YANGINDA 2 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Alevler, ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar orman zarar gördü.

Kaynak: AA

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