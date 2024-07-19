Muğla'da Erkek Şiddeti! Eşini Boynundan ve Ayaklarından Bağlayıp Darp Etti

Türkiye'de giderek artan kadına şiddet olayları ülkede endişe yaratırken, son olarak Muğla'da bir kadın eşi tarafından ciddi şekilde darp edildi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçen Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'ndeki olay yerine gitti.

Melek Başkan (71) salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darp edilmiş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Başkan, eşinden şikayetçi oldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Soner Başkan (50), gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA