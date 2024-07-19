Kadın Güvenlik Görevlisi, Amiri ve Erkek Meslektaşı Tarafından Darp Edildi!

Marmaris'te S.B.D. adlı kadın, bir otelde güvenlik görevlisi olarak geçtiğimiz ay işe başladı. S.B.D. kendisine gelen hediyeleri kulübesinde tuttuğu gerekçesi ile amiri tarafından darp ettiğini ileri sürdü.

Üniversite öğrencisi olduğunu ve sağlık sorunları bulunduğunu belirterek hem okul harçlığı hem de tedavi masraflarını karşılamak için çalıştığını belirten S.B.D. olayı şöyle anlattı:

"Bir hafta önce bana çiçek ve ayıcık hediye gelmişti. Kaldığımız yer çok küçük olduğu için amirlerimin de izni ile hediyeleri görev yaptığımız kulübeye bırakmıştım. Şefim bana çiçekleri kaldırmam yönünde mesaj attı. Çiçeği attım, ayıcığı alıp çıkarken bana saldırdı. Çevreden olayı görenler hemen gelip onu uzaklaştırmaya çalışıp polisi aradılar. Polis geldi, hemen beni oradan alıp önce hastaneye darp raporu almaya, ardından da polis merkezine götürdüler. Tatile gelmiş bir aile de olaya çok tepki göstererek şahit olacaklarını söylediler. Davamdan asla vazgeçmeyeceğim."

İŞİNE DE SON VERİLDİ

Polis tarafından el konulan olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. Bu olaydan sonra işine son verildiğini de belirten S.B.D. "Ben hem darp edildim hem de işime son verildi. Beni darp eden işine devam ediyor. Hukuki hakkımı arayacağım" dedi.

Kaynak: İHA