Meteoroloji ve Valilikten Muğla'ya Sıcaklık Uyarısı! Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Muğla Valiliği'nden kentte bulunan vatandaşlara sıcaklık ve yangınlar konusunda peş peşe uyarı geldi. Hava sıcaklığının 38-39 dereceye ulaşacağı bildirilirken, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşların dışarı çıkmaması önerildi.

Meteoroloji ve Valilikten Muğla'ya Sıcaklık Uyarısı! Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji ve valilikten yapılan açıklamada; son değerlendirmelere göre, Muğla genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI 39 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde (Antalya, Muğla, Isparta, Burdur) halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Muğla’da beklenen en yüksek hava sıcaklığının 38-39 derece aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da yazılı bir açıklama yaparak Muğla'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Vali Akbıyık sıcaklık artışının orman yangınlarına karşı birinci derece hassas olan Muğla'da ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının büyük önem taşıdığını ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızı Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum."

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Kaynak: İHA

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