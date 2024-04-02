Muğla'da deprem!
AFAD'ın açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
AFAD’ın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [31.54 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-04-02
Saat:16:33:41 TSİ
Enlem:36.43944 N
Boylam:27.70722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/M2vxypLKt3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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