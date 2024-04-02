Muğla'da deprem!

AFAD'ın açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Muğla'da deprem!

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD’ın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

Kaynak: Gerçek Gündem

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Muğla Deprem AFAD Datça
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