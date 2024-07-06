Muğla'da Dehşet: Evini Kundakladı, Kuyuya Atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir adam, yaşadığı evi kundakladıktan sonra 15 metre derinliğindeki kuyuya atladı.

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Muğla'da Dehşet: Evini Kundakladı, Kuyuya Atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet ettiği evi ateşe veren kişi, jandarma ekiplerinden kaçarken kendisini su kuyusuna attı.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir evden alevlerin yükseldiği ihbarını alan jandarma ve itfaiye ekipleri, belirtilen adrese gitti.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada ikamet ettiği evi yaktığı tespit edilen F.A.I. jandarma ekiplerinden kaçmaya başladı.

F.A.I, kendisini evin yakınındaki 15 metre derinliğinde bir su kuyusuna attı.

Yaralanan F.A.I, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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