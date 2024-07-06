İsrail Gazze'de Okul Vurdu: En Az 16 Sivil Öldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okula düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş 16 Filistinli hayatını kaybetti.

16 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede açık açık sivilleri hedef alan İsrail ordusu 274 gündür bölgede soykırım gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bugün yine Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okulu hedef aldı.

50 SİVİL YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı al Jaouni Okulu'na düzenlenen saldırıda 16 sivilin hayatını kaybettiğini, 50 sivilin ise yaralandığını aktardı.