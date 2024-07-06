Hollanda'da Polis Müdahalesi: Yüzlerce Eylemci Gözaltına Alındı

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan yüzlerce kişi, şehrin girişi olan A12’nin son kısmını ve geçici parlamento binasının önündeki kavşağı kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, yeni hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Ellerinde "Fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur", "Bizi öldürmeyi durdurun" ve "Aşırı sağcı diktatör yönetiminde yalan üstüne yalan" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.

GRETA THUNBERG DE GÖZALTINA ALINDI

Gösteriye katılan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg da gözaltına alındı.

Yeni hükümetin de bir önceki hükümet gibi iklim ve ekolojik krize karşı harekete geçmeyen bir pozisyon aldığını belirten göstericiler, fosil sübvansiyonları nedeniyle Hollanda’nın, tüm dünyada orman yangınlarından, kuraklıktan, kıtlıktan, iklim ve ekolojik krizden ölen insanlardan doğrudan sorumlu olduğunu savundu.

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eylemin yapıldığı yerin "gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği" uyarısında bulunan polis, protestonun başlamasından 2 saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.

Extinction Rebellion grubunun, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, gösteriye katılan tüm eylemcilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını bir çok kez kapatan Extinction Rebellion grubunun daha önceki gösterilerinde de yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA