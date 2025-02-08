Arabanın Çarptığı Köpek Tampona Sıkıştı

Fethiye-Antalya karayolu üzerinde ilginç bir kaza meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobil aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek otomobilin ön tamponuna sıkıştı. Köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Arabanın Çarptığı Köpek Tampona Sıkıştı

Fethiye-Antalya karayolu Çırpı Mevkiinde bir araç seyir halinde iken aniden otomobilin önüne köpek çıktı. Çarpmanın etkisi ile köpek tampona sıkıştı. Araç sürücüsü aracını durdurarak aracın ön kısmında yaptığı kontrolde köpeği tampon bölümünde sıkışmış vaziyette buldu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaş yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından ön tampona sıkışan köpek sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından doğal yaşam alanına döndü. Tampona sıkışan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Köpek Trafik kazası kaza Otomobil Fethiye Antalya
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