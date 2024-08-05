Muğla'da Akran Kavgası: Darbedip Kayda Aldılar

Marmaris Polis Merkezi'ne giden F.K., 2 Ağustos'ta A.A. isimli arkadaşıyla parkta konuşurken, eski sevgilisi, T.N.K.'nin de aralarında olduğu kızların yanlarına geldiğini belirterek, 'Benim eski erkek arkadaşımla nasıl konuşursun sen?' dedikten sonra kendisini darbedip video çektiklerini ve sosyal medya hesabında paylaştıklarını anlatıp, şikayetçi oldu.



Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayla ilgili çalışma başlatan polis, görüntülerden şüpheli 6 kişinin kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan 2'si erkek 6 şüpheli işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Görüntülerde T.N.K.'nin, F.K.'ye hakaret ettikten sonra saçından tutup, yere yatırdığı, tekmelediği ve yumruk attığı, arkadaşlarının da destek olduğu görülüyor.



Kaynak: DHA