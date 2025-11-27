Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Damga Vuran Palu Ailesi Belgesel Oluyor! HBO Max Duyurdu, Sosyal Medya Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de uzun süre gündemden düşmeyen Palu ailesi olayı, bu kez bir belgeselle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan iddialarla hafızalara kazınan skandal, HBO Max tarafından suç belgeseli formatında ekrana taşınacak.

Palu ailesi, 2018’in Aralık ayında yıllar önce kaybolan Meryem ve kızı Melike’nin bulunması için televizyon programına başvurmuştu. Ancak süreç ilerledikçe aile fertleri hakkında çocuk istismarı, aile içi şiddet ve cinayet gibi ağır suçlamalar gündeme gelmiş, olay Türkiye’de milyonların takip ettiği en çarpıcı dosyalardan biri haline gelmişti.

HBO MAX TÜRKİYE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

HBO Max Türkiye, resmi X hesabından yaptığı açıklamada belgeseli şu ifadelerle duyurdu:

“Karanlık sırlar, gerçek ifadeler. Bir Palu Ailesi belgeseli. Türkiye’nin en sarsıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik yaklaşımıyla yeniden açılıyor. Yakında HBO Max’te.” Bu duyurunun ardından sosyal medya adeta alev aldı. Kullanıcılar, paylaşıma: “Türkiye’de belgesel yap yap bitmez.” “Kesin izlenecek.” “Kim bilir daha neler ortaya çıkacak?” gibi çok sayıda yorum yaptı.

Tüm Türkiye’nin şoke olduğu davanın belgesele nasıl aktarılacağı ise şimdiden büyük merak konusu. HBO Max’in yayın tarihine dair ayrıntıları yakın zamanda paylaşması bekleniyor.

